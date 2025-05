Puppo | Il livello di Sinner è stato notevole Alla fine l’ho visto camminare in modo un po’ diverso

Nella puntata odierna di TennisMania, Dario Puppo analizza la straordinaria performance di Jannik Sinner, che ha superato l’argento Francisco Cerundolo agli ottavi degli Internazionali d’Italia 2025. La vittoria in due set ha messo in luce un cambiamento nel suo stile di gioco, suscitando l'interesse degli appassionati. Scopriamo insieme i dettagli e le impressioni sul match.

La vittoria in due set di Jannik Sinner sull'ostico argentino Francisco Cerundolo agli ottavi degli Internazionali d'Italia 2025 ha rappresentato uno dei temi principali trattati quest'oggi nel corso di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. " Prima del torneo i favoriti per me erano Sinner, Alcaraz, Zverev, Draper e Musetti. Dopo oggi ne rimarranno tre di questi cinque, vediamo se uno di questi sarà Musetti, poi dalla parte del tabellone di Sinner c'è il discorso che Ruud è stato sfortunato e dovrà giocare tre partite di fila se dovesse vincerle. Comunque un bell'impegno per lui, Munar poi Sinner ed una semifinale che vedrà favorito chi uscirà dal quarto di Sinner e Ruud ", dichiara Puppo.

