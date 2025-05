Punto nascita a rischio fiaccolata dei cittadini a tutela dell' ospedale

Domani sera, alle ore 20, si terrà una fiaccolata a Sapri per difendere l'ospedale "Immacolata", in particolare il suo punto nascita, a rischio chiusura. L'iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sull'importanza del presidio ospedaliero e a raccogliere voci per tutelare un servizio fondamentale per la salute dei cittadini. Unisciti a noi!

Una fiaccolata per l'ospedale "Immacolata" di Sapri. L'evento si terrà domani sera, alle ore 20, allo scopo di sensibilizzare e sottolineare l'importanza del presidio ospedaliero L'evento L'ospedale, in particolare il suo punto nascita, è a rischio chiusura a causa del numero ragginuto di.

