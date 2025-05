Pulizie al Comune di Scafati i lavoratori della Miorelli Service sospendono gli straordinari L’ira di Rosanova Flaica Cub Salerno

I dipendenti della Miorelli Service, impegnati nelle pulizie per il Comune di Scafati, hanno deciso di sospendere gli straordinari, denunciando una situazione lavorativa insostenibile. A supporto dei lavoratori, il sindacato Flaica Cub di Salerno ha sollevato l'ira del rappresentante Rosanova, evidenziando le problematiche che affliggono il servizio e i diritti dei dipendenti.

Tempo di lettura: 2 minuti I dipendenti della ditta Miorelli Service, che si occupa di pulizie presso le strutture del Comune di Scafati, hanno deciso di rompere il silenzio. La situazione sul posto di lavoro – denunciano – è diventata insostenibile. A lanciare l’allarme è il sindacato che li rappresenta, la Flaica Cub Salerno, con una richiesta ufficiale inviata alle autorità per cercare una soluzione immediata. «Da troppo tempo assistiamo a violazioni degli accordi presi, mancanza di organizzazione e condizioni di lavoro che mettono a rischio la salute dei dipendenti», afferma Gerardo Rosanova, rappresentante dei lavoratori e segretario provinciale della Flaica Cub Salerno. «Non possiamo più permettere che le persone vengano spostate da una struttura all’altra senza alcuna comunicazione scritta o ordine ufficiale. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pulizie al Comune di Scafati, i lavoratori della Miorelli Service sospendono gli straordinari. L’ira di Rosanova (Flaica Cub Salerno)

Pulizie al Comune di Scafati, i lavoratori sospendono gli straordinari

