Puglia maltempo | allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

La Puglia si prepara ad affrontare un’ondata di maltempo con una nuova allerta emessa dal dipartimento della protezione civile. A partire dalle 12 di domani, 15 maggio, si prevedono temporali e precipitazioni sparse, con un'intensità variabile. La popolazione è invitata a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità per mitigare i rischi.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 di domani, 15 maggio, per ventiquattro-trentasei ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie.. 🔗Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Se ne parla anche su altri siti

Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Da noinotizie.it: Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 12 di domani, 15 maggio, per ventiquattro-trentasei ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente ...

Maltempo in arrivo: allerta gialla per temporali su tutta la Puglia da giovedì 15 maggio

Scrive giornaledipuglia.com: Per quanto riguarda specificamente la Puglia, a partire dalle ore 12:00 di giovedì 15 maggio, è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, che rimarrà in ...

Temporali forti da domani in sicilia, calabria e puglia con estensione a nord nel pomeriggio

Da gaeta.it: temporali intensi in arrivo sulla sicilia con allerta arancione, estensione del maltempo a calabria, puglia e nord italia con allerta gialla della protezione civile per rischio idrogeologico e disagi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Bagnone intensa campagna vaccinale con l’ausilio della Misericordia che ha costituito anche il Gruppo di Protezione civile

In Toscana la popolazione over 80 ammonta a: 331.921; 107,673 sono quelli che hanno ricevuto la prima dose di vaccino pari al 32,44%; 34,757, invece, quelli che hanno ricevuto prima e seconda dose pari al 10,47%, ma 224248 pari al 67,56% sono quelli che non hanno ricevuto nulla.