Puff Daddy P Diddy affronta accuse che potrebbero costargli l' ergastolo | la sua ex compagna incinta di nove mesi depone sul banco dei testimoni

Puff Daddy, noto anche come P Diddy, si trova al centro di un caso giudiziario che potrebbe portarlo a una condanna all'ergastolo. La sua ex compagna, Cassie Ventura, incinta di nove mesi, testifica sul presunto controllo e sulle pressioni a cui era sottoposta, svelando dettagli inquietanti su una relazione definita “un lavoro”.

P uff Daddy affronta accuse che potrebbero costargli l'ergastolo: la sua ex compagna, incinta di nove mesi, depone sul banco dei testimoni. «Era come un lavoro», ha rivelato Cassie Ventura descrivendo i "freak off" a cui era costretta a partecipare sotto il controllo di P Diddy, all'anagrafe Sean Combs. Il processo sta scuotendo il mondo della musica e non solo. Puff Daddy a processo: la ex racconta gli abusi. L'eco della testimonianza shock di Cassie ha fatto il giro del mondo. Casandra Ventura è tornata sul banco dei testimoni ieri, martedì 13 maggio, dopo aver trascorso circa cinque ore a testimoniare già il giorno precedente.