Puff Daddy a processo L’ex fidanzata Cassie Ventura racconta l’incubo delle feste | Disgustose e umilianti

Il processo che vede coinvolto Puff Daddy, al secolo Sean Combs, ha preso una piega drammatica con la testimonianza dell'ex fidanzata Cassie Ventura. Raccontando un incubo di feste umilianti e comportamenti violenti, Cassie si è presentata come una voce chiave per sostenere le accuse di associazione a delinquere e traffico sessuale contro il noto artista.

Il secondo giorno del processo a Sean Combs, detto Diddy, in arte Puff Daddy, per associazione a delinquere e traffico sessuale, ha visto come protagonista l’ex fidanzata Cassie Ventura. Una testimonianza cardine per la difesa, la prova inoppugnabile dell’atteggiamento violento di Puff Daddy dopo la diffusione da parte della Cnn di un video di sorveglianza dell’InterContinental Hotel di Los Angeles risalente al 2016 in cui il rapper la picchiava. Quella di ieri è stata solo la prima giornata di testimonianza per Cassie, questo il nome d’arte della cantante R&B, incinta di tre mesi, domani la attende una seconda. Come è nata la relazione con Diddy. Secondo quanto raccontato in aula, le strade di Puff Daddy e Cassie Ventura si incrociano quando la ragazza, all’epoca 19enne, firma per la Bad Boy Records nel 2006. 🔗Leggi su Open.online