PSG-Inter Open Media Day pre-finale ad Appiano Gentile | la data

L'Open Media Day di PSG-Inter si svolgerà ad Appiano Gentile, avvicinandoci sempre di più alla finale di Champions League. Scopri tutte le informazioni utili per partecipare a questo evento esclusivo, dove i riflettori saranno puntati sulla sfida che potrebbe cambiare le sorti della stagione calcistica. Non perdere l’occasione di essere parte di questo momento!

Fissato l’appuntamento ad Appiano Gentile per l’Open Media Day di PSG-Inter. Ecco tutte le informazioni utili per partecipare agli eventi pochi giorni prima della finale di Champions League. APPUNTAMENTO – Cresce l’attesa per la sfida più importante della stagione: la finale di Champions League che si giocherà a Monaco di Baviera, il prossimo 31 maggio, tra PSG e Inter. A circa due settimane dal grande evento, arrivano importanti novità per il mondo nerazzurro su quello che sarà il programma che precederà la grande sfida. Ad Appiano Gentile, infatti, è previsto il consueto ‘Open Media Day’. L’appuntamento è fissato per lunedì 26 maggio, presso il BPER Training Centre. L’evento prevedrà, a cinque giorni di distanza dalla finale di Champions League, la conferenza stampa, le ulteriori interviste e la sessione d’allenamento aperta ai media. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - PSG-Inter, Open Media Day pre-finale ad Appiano Gentile: la data

