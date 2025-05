PS5 supera i 77 milioni di console distribuite ma subisce un calo delle vendite

Nonostante il traguardo di oltre 77 milioni di console PS5 distribuite a livello globale, Sony affronta un calo delle vendite. I risultati finanziari dell’anno fiscale conclusosi il 31 marzo evidenziano una situazione complessa per la sua console di punta, mentre la chiave per raggiungere i 100 milioni resta una sfida significativa.

Sony ha pubblicato i risultati finanziari relativi all’anno fiscale conclusosi il 31 marzo, svelando un quadro complesso per la sua console di punta. PS5 ha raggiunto la cifra imponente di 77,8 milioni di unità distribuite a livello globale, un traguardo importante sulla strada verso i 100 milioni. Tuttavia, l’entusiasmo per questo successo è parzialmente smorzato da un calo continuo nelle vendite hardware, che riflette un trend ormai evidente. Sony ha svelato che durante l’anno fiscale 2023-2024, sono state distribuite 18,5 milioni di PS5, un dato in ribasso rispetto ai 20,8 milioni dell’anno precedente. Il quarto trimestre ha confermato questa tendenza con 2,8 milioni di unità distribuite, in calo di 1,7 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. Un andamento simile era stato registrato anche nei trimestri precedenti, segno di una fase di rallentamento strutturale nelle vendite della console. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PS5 supera i 77 milioni di console distribuite, ma subisce un calo delle vendite

