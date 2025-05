Prysmian inaugura la nave posacavi Monna Lisa e amplia lo stabilimento in Finlandia

Prysmian ha celebrato l'inaugurazione della nave posacavi Monna Lisa presso la sua sede a Pikkala, in Finlandia. Questo evento segna anche un importante ampliamento dello stabilimento, potenziando la produzione di cavi ad alta tensione e rafforzando l'impegno dell'azienda nel settore energetico e delle infrastrutture sottomarine.

Prysmian ha inaugurato la nuova nave posacavi Monna Lisa nella sede di Pikkala (Finlandia) a pochi chilometri da Helsinki. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che lo stabilimento stesso è stato oggetto di un ampliamento che ha interessato la linea produttiva di cavi ad alta tensione, che dispone ora di una torre di 185 metri, la più alta di tutto il paese scandinavo. La Prysmian Monna Lisa, in grado di installare cavi a profondità record di 2.150 metri, rappresenta inoltre l'evoluzione del precedente standard stabilito dalla Prysmian Leonardo Da Vinci. "Il business 'Transmission' (cavi ad alta tensione, ndr) - spiega l'amministratore delegato Massimo Battaini - è fondamentale per la nostra crescita organica". "Negli ultimi mesi - afferma - abbiamo compiuto progressi straordinari e, grazie alla nostra visione di lungo termine, oggi vediamo la nostra posizione rafforzarsi ulteriormente con l'inaugurazione di questi due importanti asset". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prysmian inaugura la nave posacavi Monna Lisa e amplia lo stabilimento in Finlandia

