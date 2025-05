Provoca un incidente in moto poi fugge Lettera anonima al ferito rimasto paralizzato | So chi è stato

ANCONA – Una drammatica vicenda ha colpito un giovane motociclista, rimasto paralizzato dopo un incidente causato da una moto in curva. Sette mesi dopo l'episodio, il ferito riesce a rintracciare il responsabile, che aveva abbandonato il luogo senza prestare soccorso. I giudici del tribunale di Ancona hanno emesso ieri una condanna per il 35enne coinvolto.

