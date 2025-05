Protesta alla GGT di Santa Maria Hoè | lavoratori in picchetto per gli stipendi

Martedì 13 maggio, i lavoratori della G.G.T. Giovenzana Trasformazioni di Santa Maria Hoè hanno protestato con un picchetto per rivendicare il pagamento degli stipendi. Sotto la guida della Uilm Lario, i dipendenti hanno bloccato l’accesso ai mezzi, attirando l’attenzione sulla difficile situazione economica che stanno affrontando.

Picchetto in Brianza. La protesta è scattata nel pomeriggio di martedì 13 maggio davanti ai cancelli della G.G.T. Giovenzana Trasformazioni di Santa Maria Hoè. I dipendenti, guidati dalla rappresentanza sindacale della Uilm Lario, hanno bloccato l'accesso ai mezzi in entrata e uscita dallo.

