Prosa al Donizetti Luna Park e incontri | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Mercoledì 1 novembre, Bergamo e provincia offrono diverse opportunità per una serata indimenticabile. Dalla magia di "Titizé – A Venetian Dream" al Teatro Donizetti, al vivace Luna Park di Borgo Palazzo, fino agli interessanti incontri su intelligenza artificiale a Villa di Serio e sulle cure palliative a Mozzo. Scopri cosa fare stasera!

Lo spettacolo “Titizé – A Venetian dream” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, il Luna Park a Borgo Palazzo, l’incontro sull’intelligenza artificiale a Villa di Serio e l’incontro sulle cure palliative a Mozzo. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 14 maggio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 25 maggio a Bergamo, in via Borgo Palazzo, ci sarà il “Luna Park Fiera di Primavera”, con un ricco programma di attrazioni ed eventi. Gli orari di apertura sono i seguenti: da lunedì a giovedì il parco sarà aperto dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 20.30 fino a mezzanotte; il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 20.30 fino all’una di notte; la domenica e nei giorni festivi l’apertura sarà continuata dalle 15.30 fino a mezzanotte. 🔗Leggi su Bergamonews.it