Proroga per i PCTO all’estero il MIM fissa la nuova scadenza al 3 giugno NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente annunciato una proroga per i progetti PCTO all'estero, estendendo la scadenza al 3 giugno. Questa decisione riguarda le scuole che beneficiano dei Fondi Strutturali Europei nel Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.

