Pronta la nuova villa comunale restyling completo | l' annuncio del sindaco

La villa comunale di San Valentino Torio si rifà il look grazie al restyling completo annunciato dal sindaco Michele Strianese. Con i lavori ormai conclusi, i cittadini possono aspettarsi nuove vasche e fontane, accompagnate da suggestivi giochi di luce e acqua che trasformeranno l'esperienza del parco in un viaggio sensoriale unico.

Tutto pronto per il restyling della villa comunale a San Valentino Torio. Lo ha annunciato il sindaco Michele Strianese, in relazione ai lavori oramai ultimati, per le vasche e le fontane. I dettagil "Sarà tutta un' altra storia - scrive in un post - giochi di luce ed acqua nuovi, con 30. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Pronta la nuova villa comunale, restyling completo: l'annuncio del sindaco

