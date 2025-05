Pronostico Villarreal-Leganes | continua il sogno Champions League

Il Villarreal ospita il Leganes nella trentaseiesima giornata di Liga, continuando a inseguire il sogno Champions League. Con una posizione privilegiata in classifica, il sottomarino giallo si presenta come la rivelazione del campionato. Scopri dove vedere la partita, le formazioni e il pronostico per questo emozionante incontro che potrebbe essere decisivo per la corsa europea.

Villarreal-Leganes è una gara della trentaseiesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico Continua il sogno Champions League per quella squadra che, senza dubbio, è la vera rivelazione di questo campionato. Il Villarreal, al momento quinto in classifica con tre punti di vantaggio sul Betis, ha un turno sulla carta agevole che potrebbe sfruttare. Pronostico Villarreal-Leganes: continua il sogno Champions League (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sì, perché se è vero che il Leganes occupa al momento il terz’ultimo posto – quindi sarebbe retrocesso – e che quindi cerca dei punti pesantissimi per la propria classifica e per centrare la salvezza, è altrettanto vero che i padroni di casa vivono un momento di forma straordinario che, per ora, ha permesso di vincere tre partite di fila. La quarta è dietro l’angolo, contro una formazione già distrutta in trasferta nel match d’andata – cinque gol rifilati – e che se vuole sperare di rimanere nella Liga deve vincere altre partite. 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Villarreal-Leganes: continua il sogno Champions League

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lazio-Napoli. Dove Vederla, Pronostico, Probabili Formazioni e Statistiche

Lazio - Napoli 13a giornata di Serie A Dove Vederla, Pronostico, Formazioni e Statistiche della partita.