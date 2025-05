In vista di Real Madrid-Maiorca, match della trentaseiesima giornata di Liga, gli occhi sono tutti puntati su Carlo Ancelotti, fresco di dichiarazioni. Sarà un importante banco di prova per le sue ambizioni e per il futuro della squadra. Scopriamo dove seguire la partita, le formazioni e il pronostico per questo attesissimo incontro.

Real Madrid-Maiorca è una gara della trentaseiesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico “Non avrei mai pensato di vincere tutto questo”. E poi: “Tutto prima o poi finisce”. E infine: “ Xabi Alonso non ha bisogno di nessun consiglio “. Carlo Ancelotti, da due giorni ufficialmente il nuovo commissario tecnico del Brasile, ha parlato in conferenza stampa. Pronostico Real Madrid-Maiorca: gli occhi sono per Ancelotti (AnsaFoto) – Ilveggente.it E ovviamente tutto era incentrato sul futuro. Un futuro che ancora il Real Madrid non ha commentato: nessuna nota ufficiale da parte del club di Perez. Niente feste in vista, almeno per ora. Ma sicuramente l’accoglienza per Ancelotti, nonostante arrivi dal quarto Clasico di fila perso in stagione, sarà importante, di quelle toccanti. Passerà in secondo piano la partita? Forse sì, in casa Madrid, che ormai non ha nulla da chiedere. 🔗Leggi su Ilveggente.it