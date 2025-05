Osasuna e Atletico Madrid si sfidano nella trentaseiesima giornata della Liga, rinnovando una rivalità ricca di emozioni. Con una costante che si ripete nei precedenti incontri, le attese per questo match sono elevate. Scopri dove vederla, le formazioni e il nostro pronostico per questo affascinante incontro tra due squadre dalla storia intensa.

Osasuna-Atletico Madrid è una gara della trentaseiesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico Quando Osasuna e Atletico Madrid si affrontano in casa dei primi, c'è sempre una costante. Che potrebbe sicuramente essere la stessa dopo questo match. Pronostico Osasuna-Atletico Madrid: la costante è sempre la stessa (Lapresse) – Ilveggente.it Allora: per sei volte di fila, quando l'Osasuna ha ospitato la squadra di Simeone, quest'ultima ha vinto. Un vero e proprio tabù per i padroni di casa che sono anche riusciti a piazzare qualche colpo esterno nel corso di questi anni, ma mai sono riusciti ad avere la meglio nel momento in cui hanno giocato davanti al pubblico amico. Ora, a tre giornate dal termine, con un Atletico terzo in classifica e con un Osasuna che ancora delle possibilità – pochissime a dire il vero – di prendersi un posto in Europa, è evidente che il pronostico, anche per lo stato di forma generale, penda favore della truppa del Cholo che vuole cercare di chiudere degnamente una stagione che, ad un certo punto, sembrava potesse dare delle soddisfazioni davvero importanti.