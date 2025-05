Pronostico Milan-Bologna tra sogno e obbligo | una coppa che vale tanto

Milan-Bologna si prepara a scrivere una nuova pagina della storia della Coppa Italia, in una finale inedita che oppone due squadre con sogni e ambizioni diversi. Mercoledì alle 21:00, si contenderanno un trofeo che vale tanto, tra pronostici e formazioni che infiammeranno i cuori dei tifosi. Scopriamo insieme le novità e le modalità per seguire l'evento.

Milan-Bologna è la finale della Coppa Italia 2024-25 e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, tv in chiaro e streaming. La Coppa Italia quest’anno propone una finale inedita, tra due squadre che non si sono mai sfidate nell’ultimo atto della competizione nazionale. E che, soprattutto, non sollevano questa coppa da tantissimo tempo. Il Milan c’è andato vicino due volte nello scorso decennio (2016 e 2018), ma i rossoneri in entrambi i casi non riuscirono a sovvertire i pronostici contro la vorace Juventus del primo ciclo Allegri. L’ultimo trionfo del Diavolo è datato addirittura 2003, lo stesso anno della Champions League vinta a Manchester contro la Juve. Pronostico Milan-Bologna, tra sogno e obbligo: una coppa che vale tanto (Lapresse) – Ilveggente.it Per ritrovare l’ultima affermazione del Bologna, invece, bisogna mettere mano agli almanacchi: per i felsinei la finale di Roma sarà senza alcun dubbio un momento storico, visto che torneranno a provare emozioni simili dopo 51 anni (nell’edizione 1973-74 i rossoblù si imposero nella finale, andata in scena sempre a Roma, con il Palermo, centrando il secondo successo nella manifestazione). 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Milan-Bologna, tra sogno e obbligo: una coppa che vale tanto

Pronostico Milan-Bologna, tra sogno e obbligo: una coppa che vale tanto

Milan-Bologna è la finale della Coppa Italia 2024-25 e si gioca mercoledì alle 21:00: formazioni, pronostico, tv in chiaro e streaming.

I bookmaker sembrano concordare pienamente con il nostro pronostico su Milan-Bologna, in cui prevediamo una partita con pochi gol. Le quote per l'Under 2.5 infatti, risultano leggermente ...

Entriamo allora nel vivo del match, con l'ausilio di statistiche, precedenti e del nostro pronostico su Milan-Bologna. Il Bologna è attualmente settimo in classifica, ma ad un solo punto dal terzetto ...

