Pronostico Alaves-Valencia | terza volta di fila e salvezza vicina

Alavés e Valencia si affrontano nella trentaseiesima giornata della Liga, in una sfida cruciale per la salvezza. Con punti pesantissimi in palio e la zona retrocessione a breve distanza, entrambe le squadre sono pronte a lottare per mantenere vive le proprie speranze. Scopri le formazioni, dove vedere la partita e il nostro pronostico.

Alavés-Valencia è una gara della trentaseiesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico Punti pesantissimi in palio a poche giornate – tre per la precisione – del campionato. Alavés sopra di un punto rispetto alla zona retrocessione, Valencia che a due punti vede la possibilità di una qualificazione europea che sarebbe storica, praticamente, dopo anni che definire difficile è dire poco. Pronostico Alaves-Valencia: terza volta di fila e salvezza vicina (AnsaFoto) – Ilveggente.it Certo, c’è il Maiorca in mezzo, e c’è il Vallecano – che al momento occupa l’ottavo posto, ultimo utile – che non sembra perdere colpi. Quindi, per gli ospiti, il compito è davvero complicato anche se non impossibile. Ma sinceramente, adesso, è assai più importante riuscire, per l’Alavés, cercare di prendersi tre punti che sarebbero davvero di platino. 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Alaves-Valencia: terza volta di fila e salvezza vicina

