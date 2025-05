Pronostici Groningen-Ajax e PSV Eindhoven-Heracles | sorpasso ancora possibile

La trentatreesima giornata della Eredivisie si preannuncia cruciale, con Groningen-Ajax e PSV Eindhoven-Heracles in programma mercoledì alle 20:00. I pronostici si infittiscono, poiché la corsa al titolo si è riaperta in modo sorprendente a pochi passi dalla conclusione del campionato. Scopriamo le probabili formazioni e le analisi per queste sfide decisive.

Groningen-Ajax e PSV Eindhoven-Heracles sono due partite valide per la trentatreesima giornata della Eredivisie e si giocano mercoledì alle 20:00: probabili formazioni, pronostici. In Eredivisie si è incredibilmente riaperta la corsa al titolo e a due giornate dalla fine tutto è nuovamente in discussione. I passi falsi della capolista Ajax nelle ultime giornate hanno permesso all’unica inseguitrice dei Lancieri, il PSV Eindhoven, di rifarsi sotto e portarsi a -1 dal club di Amsterdam, che fino a poche settimane fa sembrava avesse già messo in bacheca l’ambito Schaal, lo scudo che tradizionalmente si assegna ai campioni. Pronostici Groningen-Ajax e PSV Eindhoven-Heracles: sorpasso ancora possibile (Ansa) – Ilveggente.it Per assicurarsi su quella che sarebbe la trentasettesima affermazione nel massimo torneo calcistico olandese la squadra guidata dall’italiano Francesco Farioli dovrà invece sudare. 🔗Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Groningen-Ajax e PSV Eindhoven-Heracles: sorpasso ancora possibile

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pronostici Groningen-Ajax e PSV Eindhoven-Heracles: sorpasso ancora possibile

Come scrive ilveggente.it: Groningen-Ajax e PSV Eindhoven-Heracles sono due partite di Eredivisie e si giocano mercoledì alle 20:00: probabili formazioni, pronostici.

Pronostico Groningen-Ajax 14 Maggio: 33ª Giornata di Eredivisie

Segnala bottadiculo.it: Vietato sbagliare per i lancieri di Amsterdam a forte rischio di beffa finale dopo un primo posto che sembrava inattaccabile.

Groningen-Ajax: con un solo punto di vantaggio, Farioli non può più permettersi passi falsi

Scrive gazzetta.it: Lo scorso 30 marzo, vincendo 2-0 sul campo del Psv, l’Ajax sembrava aver chiuso il discorso Eredivisie, ma nelle ultime 3 partite la squadra di Farioli ha frenato bruscamente. Il vantaggio ora è di un ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Pnrr - Meloni: Smentiti pronostici negativi - avanti così

Non aggiungo altro, se non ribadire che la messa a terra del Pnrr rimane una priorità assoluta dell’intero governo - ha proseguito Dobbiamo essere fieri di ciò che siamo riusciti a fare in questo anno e mezzo, e andare avanti così.