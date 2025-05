Il 14 maggio alle 20:00, l'Eredivisie promette emozioni forti nella penultima giornata. Mentre Ajax e PSV Eindhoven si contendono il titolo, la lotta per la supremazia si fa intensa. Non solo un duello, ma un'intera giornata che potrebbe riservare sorprese inaspettate. Tutti gli occhi sono puntati sui protagonisti di questa spettacolare sfida!

Eredivisie, non solo il duello tra Ajax e PSV Eindhoven: la penultima giornata del massimo campionato olandese si preannuncia scoppiettante. Nella penultima giornata di Eredivisie le luci dei riflettori sono tutte puntate sul duello per il titolo, conteso da Ajax e PSV Eindhoven, che a 180 minuti dalla fine sono separate da un solo punto. Nulla è già deciso, tuttavia, anche nelle altre zone della classifica, come ad esempio la corsa per un posto in Europa – diverse squadre possono ancora staccare il pass per i playoff di qualificazione alla Conference League – oppure quella salvezza. Pronostici Eredivisie 14 maggio ore 20:00: può ancora accadere di tutto (Ansa) – Ilveggente.it Partiamo dai piani alti, dove il Feyenoord, una delle tre big d’Olanda, non è riuscito a tenere il passo delle altre due rivali. 🔗Leggi su Ilveggente.it