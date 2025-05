Progetto Mare Nostrum ragazzi Area Penale diventano sub e custodi ambiente

Il progetto Mare Nostrum, che partirà dalla Campania, coinvolgerà ragazzi di vari istituti penali minorili in Italia, trasformandoli in subacquei e custodi dell'ambiente. Questa iniziativa mira a offrire opportunità di crescita e responsabilità, promuovendo la tutela del mare e la riabilitazione dei giovani partecipanti. Un'iniziativa innovativa per il futuro delle nostre acque.

Si chiama Mare Nostrum e diventerà un progetto nazionale. Partendo proprio dalla Campania, coinvolgerà i ragazzi di vari carceri minorili in Italia. Servizio di Pierluigi Vito Progetto Mare Nostrum, ragazzi Area Penale diventano sub e custodi ambiente TG2000.

