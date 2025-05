Progetto di recupero dell' ospedale di Jesolo esposto alla Biennale

Il progetto di recupero dell'ospedale di Jesolo, esposto alla Biennale, dimostra come anche una struttura pubblica possa diventare un esempio di architettura d'eccellenza. Attraverso un'attenta riqualificazione architettonica, strutturale e funzionale, il presidio ospedaliero si trasforma in un modello innovativo, visibile al pubblico a partire da sabato 10 maggio.

