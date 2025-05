progetti e idee festival europeo pronto a partire

Prende ufficialmente il via oggi l’European Projects Festival, dedicato alla progettazione europea. Con il tema "Idee che prendono forma", l'edizione 2025 si presenta ricca di eventi e incontri con esperti del settore presso il Dipartimento di Economia. Un'opportunità imperdibile per esplorare e valorizzare progetti innovativi e collaborativi.

Festival della progettazione europea. Tema dell’edizione 2025: "Idee che prendono forma". Oggi al via l’European Projects Festival: programma ricco di eventi. La maggior parte degli incontri nel Dipartimento di Economia con esperti del settore. Prende oggi ufficialmente il via, a Palazzo Bevilaqua Costabili, la seconda edizione del Festival della Progettazione Europea. Il Festival, a ingresso gratuito. Tre le macroaree temataffrontate da oggi a venerdì 16: resilienza, futuro e unità all’interno del contesto Ue. Particolarmente nutrito il programma della prima giornata che inizierà alle 9.30, con l’intervento di apertura (in lingua inglese) di Nicoletta Iacobacci, esperta di etica e innovazione strategica, specializzata in tecnologie emergenti e intelligenza artificiale, che parlerà del ruolo della generazione beta in rapporto alla ridefinizione del futuro. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it