Processo per la morte di Diego Maradona la figlia del Pibe de Oro non ci sta | Abbiamo vissuto una messa in scena

Il processo per la morte di Diego Maradona continua a sollevare polemiche. La figlia del leggendario calciatore accusa: «Abbiamo vissuto una messa in scena». Le testimonianze in aula stanno rivelando dettagli inquietanti sugli ultimi giorni del Pibe de Oro, mentre il tribunale di San Isidro cerca di fare chiarezza su questa triste vicenda.

Processo per la morte di Maradona, la figlia del Pibe de Oro non ha dubbi: «Abbiamo vissuto una messa in scena». Le ultimissime Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona prosegue nel tribunale di San Isidro, con nuove testimonianze che gettano luce sugli ultimi giorni del Pibe de Oro. Nelle ore recenti, Giannina Maradona, . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Processo per la morte di Diego Maradona, la figlia del Pibe de Oro non ci sta: «Abbiamo vissuto una messa in scena»

Cosa riportano altre fonti

Processo per la morte di Diego Maradona, la figlia del Pibe de Oro non ci sta: «Abbiamo vissuto una messa in scena»

Scrive calcionews24.com: Processo per la morte di Maradona, la figlia del Pibe de Oro non ha dubbi: «Abbiamo vissuto una messa in scena». Le ultimissime Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona prosegue nel tribunale ...

Morte Maradona, il racconto shock della figlia Giannina: "Ho parlato con lui, gli ho chiesto di farmi morire"

Come scrive msn.com: Prosegue il processo per la morte di Diego Armando Maradona con nuove rivelazioni a ogni testimonianza. Dal medico curante, fino agli psicologi e gli infermieri che lo hanno seguito nel suo ultimo per ...

Maradona, il nuovo agghiacciante audio sulla morte: “L’obiettivo è scaricare responsabilità sulla famiglia”

Lo riporta fanpage.it: Durante l'ultima udienza del processo per la morte di Diego Armando Maradona è stato riprodotto un audio agghiacciante di uno degli imputati: "Qui ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Processo per l'attentato alle Torri Gemelle 11 Settembre: Accusati si dichiarano colpevoli, evitano la pena di morte

È giunto al termine il processo per l' attentato dell' 11 settembre 2001, con Khalid Shaikh Mohammed e due dei suoi complici che si sono dichiarati colpevoli delle accuse di cospirazione.