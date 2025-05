Processo Maradona Gianinna piange e accusa | I medici ci hanno presi in giro

La storia di Diego Armando Maradona continua a suscitare profonde emozioni durante il processo per la sua morte. Ieri, la figlia Gianinna ha affrontato un udienza straziante, nel corso della quale ha accusato i medici di averli presi in giro, rivelando il dolore e la sofferenza della famiglia in quasi sette ore di commoventi testimonianze.

Prosegue tra le lacrime il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Ieri – racconta Le Parisien – è stato il momento, drammatico, della testimonianza della figlia Gianinna. Che “in quasi sette ore di udienza, interrotte da singhiozzi e da un fiume di lacrime, Gianinna, 35 anni, ha descritto la sensazione di essere stata poco informata, tenuta a distanza, persino denigrata, dal team di medici e assistenti che ora è sotto processo”, scrive il quotidiano francese. “ Penso che fosse una trappola, una messinscena che loro (l’équipe medica) hanno messo in atto per noi, per ottenere ciò che volevano, per tenere papà da solo, in un posto buio e brutto “. Gianinna non ha spiegato quali riteneva fossero le motivazioni degli imputati. Ma all’inizio del processo, il suo avvocato, Fernando Burlando, ha sottolineato l'”interesse pecuniario” del team, un aspetto che secondo lui rappresenta il “lato B” del processo per negligenza. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Processo Maradona, Gianinna piange e accusa: «I medici ci hanno presi in giro»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Processo Maradona, Gianinna piange e accusa: «I medici ci hanno presi in giro»

Lo riporta ilnapolista.it: La testimonianza della figlia di Diego: "Ci hanno teso una trappola, una messinscena per noi, per ottenere ciò che volevano, per tenere papà da solo, in un posto buio e brutto" ...

Processo Maradona, la testimonianza choc della figlia Dalma: “Papà irriconoscibile, la sua casa puzzava di urina”

sport.virgilio.it scrive: “Siamo stati ingannati” Processo Maradona, la drammatica denuncia della figlia Accompagnata dalla madre Claudia Villafañe e dalla sorella Giannina, Dalma Maradona si è lasciata andare alla lacrime nel ...

Processo Maradona, la testimonianza choc della figlia Dalma: "Era irriconoscibile, la casa puzzava di urina"

Riporta affaritaliani.it: Processo Maradona, la figlia Dalma racconta gli ultimi ... accompagnata dalla madre Claudia Villafane e la sorella Giannina, ha ricostruito gli ultimi giorni di vita del padre in una toccante ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

? molto debilitato! Diego Armando Maradona ? stato ricoverato

ESPN? stata la prima a segnalare che Diego Armando Maradona? stato ricoverato in una clinica a La Plata, ma? stato categoricamente escluso che la causa del ricovero fosse l'infezione da Coronavirus.