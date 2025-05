Processo a Parigi Kim Kardashian brilla in aula con diamanti da capogiro

Il 13 maggio 2025, Kim Kardashian ha fatto il suo ingresso al Palais de Justice di Parigi per testimoniare nel processo contro i dieci imputati della rapina subita nel 2016. Con un elegante outfit total black e diamanti da capogiro, ha catturato l'attenzione, accompagnata dalla madre Kris Jenner, confermando ancora una volta il suo status di icona di stile.

Il 13 maggio 2025, Kim Kardashian è comparsa al Palais de Justice di Parigi: ha testimoniato nel processo contro i dieci imputati accusati della rapina subita nel 2016. Accompagnata dalla madre Kris Jenner, l’imprenditrice ed ereditiera ha attirato l’attenzione con un ricercato total black. A spiccare sono stati i gioielli: simbolo della sua rinata sicurezza. Ma l’anello di fidanzamento non è stato dimenticato. Il trauma del 2016. Kanye West e Kim Kardashian Durante la testimonianza, Kim Kardashian ha ripercorso con emozione la notte il 2 e il 3 ottobre 2016. Lei si trovava a Parigi per la Fashion Week e fu vittima di una rapina a mano armata all’Hotel de Pourtalès, nell’VIII arrondissement della capitale francese. Cinque uomini mascherati, travestiti da agenti di polizia, fecero irruzione nella sua stanza, la legarono, la imbavagliarono e le puntarono una pistola, rubando gioielli per un valore di circa 10 milioni di dollari, tra cui un anello di fidanzamento regalato da Kanye West. 🔗Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Processo a Parigi, Kim Kardashian brilla in aula con diamanti da capogiro

