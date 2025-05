Problemi irrisolti e prospettive di sviluppo del territorio | incontro a Mosorrofa

Venerdì 16 maggio alle ore 18, il Salone Antonino Caridi di Mosorrofa ospiterà l'incontro "Problemi irrisolti e prospettive di sviluppo del territorio", organizzato dal Comitato di quartiere e dalla Parrocchia San Demetrio. L'evento, guidato dal presidente Pasquale Andidero, si propone di analizzare le sfide locali e delineare possibili percorsi di crescita per la comunità.

🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Problemi irrisolti e prospettive di sviluppo del territorio": incontro a Mosorrofa

