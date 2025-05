Pro-Ject dedica un giradischi a Charlie Brown e ai Peanuts

In occasione del 75° anniversario dell'esordio di Charlie Brown e dei Peanuts, Pro-Ject presenta un giradischi in edizione limitata, celebrando l'iconica striscia di Charles M. Schulz. Questo modello esclusivo, arricchito dai personaggi amati, offre anche connessione Bluetooth e stadio phono integrato, unendo design nostalgico e tecnologia moderna per gli amanti della musica e del fumetto.

In occasione dei 75 anni dall’esordio della famosa striscia a fumetti, Pro-Ject lancia un modello in edizione limitata personalizzato con i personaggi ideati da Charles M. Schultz. Il giradischi è dotato di Bluetooth e stadio phono integrato. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Pro-Ject dedica un giradischi a Charlie Brown e ai Peanuts

