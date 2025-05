Prince of Persia | Le Sabbie del Tempo Remake Ubisoft ha svelato il periodo di uscita

Ubisoft ha finalmente svelato il periodo di uscita per il remake di "Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo". Dopo anni di rinvii e incertitudini, il celebre action-adventure del 2003 sta per tornare in grande stile, promettendo di portare nuova vita a un classico intramontabile. Scopriamo le novità in arrivo!

Dopo anni di silenzi, rinvii e incertezze, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake torna finalmente a far parlare di sé. Ubisoft ha confermato, nel suo più recente resoconto agli azionisti, che il tanto atteso rifacimento dello storico action-adventure del 2003 arriverà sugli scaffali entro il 31 marzo 2026. Si tratta di una finestra di lancio più precisa rispetto al generico “ 2026 ” indicato in precedenza, suggerendo che il gioco potrebbe vedere la luce già nel primo trimestre del prossimo anno. Annunciato inizialmente nel 2020 e previsto per l’anno successivo, il remake è stato oggetto di un percorso di sviluppo particolarmente complesso. Dopo una tiepida accoglienza al primo trailer e diverse critiche sulla qualità grafica, Ubisoft ha deciso di rimandare il gioco più volte, fino a intraprendere una vera e propria ripartenza da zero nel 2022. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, Ubisoft ha svelato il periodo di uscita

Su questo argomento da altre fonti

Ubisoft ha svelato il periodo di uscita del remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo

Si legge su multiplayer.it: Ubisoft ha indicato una finestra di lancio più precisa per il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, in attesa di rivedere il gioco in azione.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake

Lo riporta it.ign.com: Ubisoft intende modernizzare il personaggio di Farah in Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, ma senza stravolgerlo. Ecco come. Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è vivo e vegeto, ma ...

Prince of Persia è risorto, ed è qui per rimanere: The Lost Crown a 2 milioni di giocatori

Scrive everyeye.it: Il nuovo traguardo di Prince of Persia: The Lost Crown ha sancito la resurrezione del Principe, che adesso è determinato a rimanere sulla cresta dell'onda.

Potrebbe interessarti su Zazoom

PROVA GRATIS PRINCE OF PERSIA: THE LOST CROWN DALL'11 GENNAIO

Una Demo Giocabile Gratuita Sarà Disponibile Prima dell'Uscita del Gioco. Durante i Game Awards, Ubisoft ha annunciato che una demo gratuita di Prince of Persia™: The Lost Crown, sarà disponibile a partire dall'11 gennaio.