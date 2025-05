Princ all’Eurovision 2025 chi è il cantante della Serbia

A Basilea, Princ, il talentuoso cantante serbo, si prepara a brillare all'Eurovision Song Contest 2025 con il suo brano "Mila". Grazie al suo carisma e a una performance coinvolgente, l'artista mira a conquistare il pubblico e a raggiungere vette elevate nella classifica del concorso musicale più atteso d'Europa.

A Basilea arriva Princ, un artista proveniente dalla Serbia che unisce talento musicale e carisma. Con il brano Mila, l’artista si prepara a conquistare il palco dell’ Eurovision Song Contest 2025 portando una performance intensa e coinvolgente che potrebbe portarlo tra i posti più alti della classifica finale. Chi è Princ. Stefan Zdravkovi?, noto come Princ o Princ od Vranje, è nato nel 1993 a Vranje, città nel sud della Serbia da cui deriva anche parte del suo nome d’arte. Fin da giovane ha mostrato una passione per la musica, fondando la band Šesta Žica durante gli anni del liceo. Laureato in filologia presso l’Università di Belgrado, ha studiato lingue e culture scandinave, specializzandosi in norvegese. Oltre alla musica, Princ porta avanti una serie di passioni che passano dallo sport al teatro: è campione nazionale di karate ed è il cantante principale della band Sisyphus. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Princ all’Eurovision 2025, chi è il cantante della Serbia

Princ rappresenta la Serbia all’Eurovision 2025 con il brano “Mila”

Scrive ecodelcinema.com: Princ, artista serbo e campione di karate, si esibirà all'Eurovision Song Contest 2025 a Basilea con la ballata "Mila", esplorando temi di amore e vulnerabilità.

Chi è Princ, il cantante serbo dell’Eurovision 2025

Segnala msn.com: A rappresentare la Serbia durante l'Eurovision 2025 è stato chiamato addirittura un principe, il "principe di Vranje". Questa è la traduzione letterale del nome d'arte di Princ, cantante e attore ...

