Primo trimestre 2025 positivo per doValue srl | nuovo business supera l' obiettivo annuale guidance rivista al rialzo

Il primo trimestre del 2025 si presenta favorevole per dovalue Srl, con il nuovo business che supera le aspettative e consente una revisione al rialzo della guidance annuale. Nonostante la stagionalità, il volume d'affari generato nei primi tre mesi ha risultati al di sopra delle previsioni, segnando un significativo ritorno all'utile.

Nonostante la stagionalità, il volume d'affari generato nei primi tre mesi del 2025 supera ampiamente le aspettative, trainando un ritorno all'utile 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Primo trimestre 2025 positivo per doValue srl: nuovo business supera l'obiettivo annuale, guidance rivista al rialzo

