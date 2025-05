Primo ok del Senato alla legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa

Il Senato ha approvato il primo passo verso la legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa, un importante traguardo atteso da decenni. La Cisl esulta, sottolineando che, dopo 77 anni, l'articolo 46 della Costituzione trova finalmente attuazione, conferendo ai lavoratori il diritto di partecipare attivamente alla gestione delle imprese.

Secondo 9colonne.it: L'aula del Senato con 85 sì, 54 no e 0 astenuti ha approvato in prima lettura il disegno di legge che prevede misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione ...

Lo riporta ilmessaggero.it: Un’alleanza tra imprese e lavoratori per un «nuovo Rinascimento partecipativo». A febbraio, Giorgia Meloni non aveva usato giri di parole per motivare il sostegno alla proposta ...

