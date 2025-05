Prima pretende di parlare poi l' agguato sotto casa dei genitori della ex

A Perugia, un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la ex sotto casa dei genitori di lei, nonostante fosse sottoposto a misura cautelare. L'aggressione, avvenuta dopo una richiesta di confronto, ha portato all'ammanettamento in differita e al trasferimento dell'uomo al carcere di Capanne, per violazione delle misure restrittive.

Si apposta sotto casa della famiglia della ex e la aggredisce. Ammanettato in differita e spedito a Capanne. È successo a Perugia dove la polizia ha arrestato un 47enne, gravato anche dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, per i reati di violazione della.

