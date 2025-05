Prima pagina Tuttosport | Coppa Italia | fame Milan sogno Bologna

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, mercoledì 14 maggio 2025, ci immergiamo nel mondo del calcio con il Milan in cerca di gloria nella Coppa Italia. Un sogno che si intreccia con il Bologna, mentre le voci di calciomercato iniziano a prendere piede. Scopri le ultime novità e analisi nel nostro approfondimento!

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 14 maggio 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Pagina 1 | Italiano: “Sto a casa, l’ho detto ai ragazzi”. E sulle condizioni di Castro…

Da tuttosport.com: "Dopo 51 anni il Bologna torna a disputare una gara tanto importante. Tutti insieme cercheremo di fare un ulteriore passo verso la storia, sapendo di affrontare una squadra piena di campioni ma volend ...

Tuttosport in prima pagina: "Inter-Milan, Coppa paura. Nel derby c'è da farsi male"

Scrive milannews.it: L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Inter-Milan, Coppa paura. Nel derby c'è da farsi male". Stasera alle 21 è in programma a San Siro la semifinale di ritorno ...

Milan, Tuttosport in prima pagina: “All-in Conceicao: la Coppa per l’addio”

Si legge su msn.com: provare a vincere la Coppa Italia. A tal proposito, l'edizione odierna di Tuttosport titola così in prima pagina: "All-in Conceicao: la Coppa per l'addio". Il destino del tecnico è ormai segnato ...

