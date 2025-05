Prezzo oro in calo Spot scambiato a 3 23583 dollari

Questa mattina, il prezzo dell'oro continua a scendere nei mercati delle materie prime. Il Gold spot è attualmente scambiato a 3.235,83 dollari l'oncia, con una flessione dello 0,45%. Anche l'oro con consegna a giugno (Comex) mostra un calo, scendendo a 3.237,50 dollari, con una riduzione dello 0,32%.

Prezzo dell'oro in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) è scambiato a 3.235,83 dollari l'oncia con una flessione dello 0,45% mentre l'oro con consegna a giugno (Comex) passa di mano a 3.237.50 dollari con una riduzione dello 0,32%. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prezzo oro in calo, Spot scambiato a 3.235,83 dollari

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Prezzo oro in calo, Spot scambiato a 3.278 dollari

Riporta ansa.it: Prezzo dell'oro in deciso calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3.278,14 dollari con una flessione dell'1,41% ment ...

Prezzo oro in aumento, Spot scambiato a 3.250,60 dollari

Lo riporta ansa.it: Prezzo dell'oro in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3.250,60 dollari l'oncia con un aumento dello 0,44% me ...

Prezzo oro in calo, Spot scambiato a 3.393,66 dollari

Scrive informazione.it: (BullionVault.it) Prezzo dell’oro in calo sull’onda dei colloqui USA-Cina Mercoledì i prezzi dell’oro sono scesi dell’1,12% a 3.391,56 dollari l’oncia, interrompendo un rialzo di due ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Samsung Galaxy S21 / S30: Prezzo, Disponibilità, Scheda tecnica, Tutto Quello Che Sappiamo

Quest'anno, i Galaxy S20 hanno raggiunto livelli piuttosto alti. Sfruttando un nuovo design, i Galaxy S20, S20 + e S20 Ultra si sono distinti anche nella sezione fotografica grazie a nuovissimi sensori.