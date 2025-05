Papa Leone XIV, noto per la sua saggezza, avrebbe potuto avere un nome diverso. A svelare questo affascinante retroscena è il cardinale Fernando Filoni, importante figura della diplomazia vaticana, che ha condiviso con il Fatto Quotidiano particolari inediti sulla scelta del suo nome e sul significato che essa racchiude.

Prevost, come voleva chiamarsi: la scelta prima di Leone – Papa Leone XIV avrebbe potuto chiamarsi diversamente. A rivelare questo interessante retroscena è il cardinale Fernando Filoni, figura di spicco della diplomazia vaticana, che ha raccontato al Fatto Quotidiano alcuni dettagli inediti su uno dei momenti più delicati e simbolici del conclave: la scelta del nome pontificio. Prevost, come voleva chiamarsi: la scelta prima di Leone. «In un primo momento, il cardinale Prevost aveva preso in considerazione l'idea di chiamarsi Agostino», confida il cardinale Fernando Filoni, seduto durante il conclave nella suggestiva cornice della Cappella Sistina, precisamente al primo posto a sinistra guardando il Giudizio Universale di Michelangelo. «Ma alla fine ha ritenuto più opportuno scegliere il nome di Leone».