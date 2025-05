Prevenzione Asl di Avellino e Amos di Ariano organizzano una giornata di visite e screening oncologici

L’ASL di Avellino, sotto la direzione di Mario Nicola Vittorio Ferrante, e l’Amos di Ariano Irpino uniscono le forze per una giornata dedicata alla prevenzione oncologica. Venerdì 16 maggio, presso l'oratorio della Chiesa S.M. dei Martiri e Santo Stefano di Ariano Irpino, si svolgeranno visite e screening gratuiti per sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione.

Amos Partenio e Asl Avellino insieme per la prevenzione a Mercogliano

Straordinario successo per la prevenzione in Mercogliano, dove gli ambulatori gratuiti di Amos Partenio si sono uniti all'unità mobile degli screening dell'Asl di Avellino. Visite senologiche

Amos Partenio e Asl Avellino, successo per la prevenzione a Mercogliano

Straordinario successo per la prevenzione in rosa, nel comune di Mercogliano, dove gli ambulatori gratuiti di Amos Partenio si sono uniti all'unità mobile degli screening dell'Asl di Avellino. Visite

Mercogliano, Amos Partenio e Asl Avellino insieme per la prevenzione

Grande successo per la prevenzione in rosa ieri, nel comune di Mercogliano, dove gli ambulatori gratuiti di Amos Partenio si sono uniti all'unità mobile degli screening dell'Asl di Avellino. Visite

