Un nuovo scossone colpisce la diocesi di Brescia, coinvolgendo Don Jordan Coraglia, 51 anni, parroco di Castelcovati ed ex calciatore della nazionale di calcetto dei preti. Arrestato per detenzione di materiale pedopornografico, questo grave caso riporta l'attenzione su questioni inquietanti all’interno del clero e solleva interrogativi sulla sicurezza dei minori.

La diocesi di Brescia torna sotto i riflettori per un nuovo, grave caso che scuote il mondo ecclesiastico. Don Jordan Coraglia, 51 anni, parroco di Castelcovati ed ex componente della nazionale di calcetto dei preti, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Il sacerdote è attualmente agli arresti domiciliari ed è stato sospeso dall’incarico dalla Curia bresciana. Leggi anche: Violenza sessuale sulla nipote minorenne e pedopornografia: arrestato nonno Il caso è esploso a seguito di una complessa indagine condotta dalla Polizia Postale, che ha portato alla luce l’esistenza di alcuni canali Telegram dedicati allo scambio di immagini e video pedopornografici. Il nome di don Coraglia è emerso proprio durante l’analisi di questi contenuti, attraverso accertamenti informatici e tracciamenti digitali che hanno permesso di risalire all’identità di uno degli utenti più attivi. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Prete arrestato, cosa hanno trovato: orrore in Italia

