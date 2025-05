Presidio della Cgil davanti al petrolchimico

Domani alle 16, la Cgil di Ravenna organizzerà un presidio davanti ai tornelli del petrolchimico per protestare contro la decisione di Eni di ritirarsi dalla chimica di base in Italia. Il sindacato esprime preoccupazione per la stabilità occupazionale del territorio, evidenziando le conseguenze dirette su lavoratori e famiglie.

La Cgil di Ravenna domani sarà in presidio davanti ai tornelli del petrolchimico di Ravenna dalle 16 per protestare contro la decisione di Eni "di abbandonare la chimica di base in Italia". Il sindacato è infatti in allarme "per la tenuta occupazionale del territorio, soprattutto per quello che riguarda l’indotto e le filiere produttive e per i 2.000 lavoratori potenzialmente coinvolt nel territorio ravennate". Accanto alla Cgil, al presidio ci saranno tutte le categorie coinvolte: Filctem, Fiom, Filt, Fillea, Filcams e Nidil. "Se al Governo non interessa il futuro della chimica di base in Italia, alla Cgil interessa, come interessano il futuro industriale del nostro paese e la sorte dei lavoratori coinvolti nella dismissione: siano essi diretti, indiretti o legati alle filiere produttive. Sono mesi che denunciamo gli errori strategici nel piano di Eni e le potenziali drammatiche conseguenze che avrà su tutto il sistema industriale italiano". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Presidio della Cgil davanti al petrolchimico

