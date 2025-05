Presentati i club che donano il loro tempo al sociale

Il Municipio di Mestre ospita nel 2024 la presentazione delle attività dei comitati interclub service, che donano il loro tempo al sociale. Questa iniziativa, nata lo scorso anno in occasione della mostra dei Club Service, mira a illustrare alla cittadinanza gli interventi concreti realizzati per il bene della comunità, evidenziando l’impegno e la dedizione dei volontari.

Al Municipio di Mestre presentate le attività dei comitati interclub service nel 2024. L'iniziativa, avviata lo scorso anno in occasione della mostra organizzata dai Club Service a Mestre, è stata concepita con l'obiettivo di illustrare alla cittadinanza le concrete attività svolte dai club.

