Presentate a Piacenza | Hydrogen Expo 4ª Cybsec Expo 2ª e Nuclear Power Expo 1ª dal 21 maggio 2025

Oggi, presso la sede di Confindustria Piacenza, è stata presentata la conferenza stampa per tre fiere di rilevo: la 4ª edizione di Hydrogen Expo, la 2ª edizione di Cybsec Expo e la 1ª edizione di Nuclear Power Expo. Questi eventi si svolgeranno dal 21 maggio 2025 e sono organizzati da Mediapoint & Exhibitions.

Oggi, presso la sede di Confindustria Piacenza, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di tre importanti manifestazioni fieristiche: la 4ª edizione di Hydrogen Expo, la 2ª edizione di Cybsec Expo e la 1ª edizione di Nuclear Power Expo. Gli eventi, organizzati da Mediapoint & Exhibitions, animeranno il polo espositivo della città dal 21 . L'articolo Presentate a Piacenza: Hydrogen Expo 4ª, Cybsec Expo 2ª e Nuclear Power Expo 1ª dal 21 maggio 2025 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Presentate a Piacenza: Hydrogen Expo 4ª, Cybsec Expo 2ª e Nuclear Power Expo 1ª dal 21 maggio 2025

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza focus idrogeno, nucleare e cybersicurezza

msn.com scrive: Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria Piacenza, la conferenza stampa di presentazione della 4ª edizione di Hydrogen Expo, della 2ª edizione di Cybsec Expo e della 1ª edizione di Nuclear Po ...

Nuove energie e sicurezza, Piacenza in prima linea con tre fiere a Pc Expo

Come scrive piacenzasera.it: Nuove energie e cybersicurezza, Piacenza è in prima linea. Ne è sicuro Fabio Potestà, organizzatore delle tre fiere che si terranno dal 21 al 23 maggio a ...

Spazzatrice a idrogeno. L’anteprima di Piacenza

Riporta msn.com: si è presentata ad Hydrogen Expo, mostra-convegno dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno conclusa a Piacenza lo scorso 13 settembre, come un player di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fiere - grande successo di pubblico e visitatori alla 3°edizione Pge e 1°edizione Cybsec-expo

Chiudono tra la grande soddisfazione di espositori e di pubblico la 3ª edizione del Pipeline & gas expo (Pge) e la 1ª edizione della Cybsec-expo, i due eventi targati Mediapoint & exhibitions andati in scena nei padiglioni del Piacenza Expo dal 29 al 31 Maggio 2024.