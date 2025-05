Presentata la nuova stagione teatrale della Sala Umberto | qualità nomi prestigiosi e accessibilità

Roma, 14 maggio 2025 – La Sala Umberto svela la sua nuova stagione teatrale, diretta da Alessandro Longobardi. Un cartellone ricco di nomi prestigiosi e performance accessibili a tutti, riafferma la sua posizione come centro culturale fondamentale della Capitale, promettendo emozioni e novità per gli amanti del teatro.

Roma, 14 maggio 2025 – È stata presentata con grande entusiasm o la nuova stagione teatrale della Sala Umberto, sotto la direzione artistica di Alessandro Longobardi. Un cartellone ricco e variegato che conferma il teatro come uno dei punti di riferimento culturali della Capitale. Sul palco, una parata di grandi nomi del panorama teatrale italiano: da Beppe Barra a Carlo Buccirosso, da Biagio Izzo a Tosca D’Aquino, passando per Paola Minaccioni, Alessandro Haber, Giorgio Colangeli e molti altri protagonisti di primo piano. Una stagione che si preannuncia prestigiosa, capace di unire qualità artistica e forte richiamo di pubblico. Oltre al valore degli spettacoli proposti, è da sottolineare un importante segnale di attenzione al pubblico: la riduzione del costo dell’abbonamento, accompagnata da un aumento del numero degli spettacoli in programma. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

