Prendono un cane ma non sono in grado di gestirlo e lo riportano al canile Il sindaco gli vieta di prenderne un altro per due anni | Prima di prendere un animale bisogna conoscerne le caratteristiche

...sindaco ha deciso di intervenire: chi riporta un cane in canile non potrà adottarne un altro per due anni. Questa storia mette in luce l'importanza di informarsi e comprendere le caratteristiche dei cani prima di accoglierli in famiglia. La scelta di un animale domestico non può essere presa alla leggera, ma con consapevolezza e responsabilità.

Hanno preso un Pastore Maremmano Abruzzese perché diventasse parte della famiglia ma, poco dopo averlo accolto, lo hanno riportato in canile, rinunciando alla proprietà. Non riuscivano a gestirlo, dicono. E sì che lo avevano portato da un addestratore. Siamo a Codroipo, in Friuli-Venezia Giulia e il sindaco Guido Nardini ha preso una decisione: la famiglia non potrà detenere a qualsiasi titolo cani e gatti per i prossimi due anni. Nemmeno temporaneamente. Non solo: dovranno farsi carico delle spese per mantenere il Pastore Maremmano. Una scelta che invita a ponderare bene la decisione di prendere un animale. E a Fanpage.it, Nardini ha spiegato intanto che si tratta di una “legge che non tutti i sindaci applicano: prevede che la persona sia obbligata a mantenere il cane che ha portato in canile per un anno, e che si faccia carico anche delle cure psicologiche nei confronti del cane. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Prendono un cane ma non sono in grado di gestirlo e lo riportano al canile. Il sindaco gli vieta di prenderne un altro per due anni: “Prima di prendere un animale bisogna conoscerne le caratteristiche”

