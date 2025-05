Prendersi cura | nutrizione e movimento in oncologia

Unisciti a noi il 16 maggio 2025, alle 20.30, a Como in Cometa per un evento speciale dedicato a nutrizione e movimento in oncologia. Insieme a esperti del settore, approfondiremo temi cruciali come prevenzione, alimentazione e attivitĂ fisica, al fine di supportare il recupero funzionale durante e dopo i trattamenti oncologici. La tua salute conta!

Un evento speciale, a Como in Cometa, il 16 maggio 2025 dalle ore 20.30 per parlare insieme di prevenzione, alimentazione, attivitĂ fisica e recupero funzionale durante e dopo i trattamenti oncologici. Con oncologo, nutrizionista e medico dello sport affronteremo i temi piĂą importanti per stare. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Prendersi cura: nutrizione e movimento in oncologia

