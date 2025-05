Premio Scrivere Campano 2025 | vince Sorelle spaiate di Lucia Esposito

È stata una serata indimenticabile per la prima edizione del "Premio Scrivere Campano 2025", che ha celebrato il talento emergente della letteratura campana. Il riconoscimento è andato a "Sorelle spaiate" di Lucia Esposito, un'opera che ha conquistato pubblico e giuria, rendendo omaggio al ventennale del festival "Capua il Luogo della Lingua" diretto da Giuseppe Bellone.

E' stato un successo di pubblico e consensi la prima edizione del "Premio Scrivere Campano 2025", nato nel ventennale del festival letterario "Capua il Luogo della Lingua" diretto da Giuseppe Bellone e dedicato alle opere di esordio di scrittori nati in Campania. A vincere è stato il libro. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Premio Scrivere Campano" 2025: vince "Sorelle spaiate" di Lucia Esposito

