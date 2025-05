Premier time Giorgia Meloni | bordate a Green Deal e Germania

Oggi, mercoledì 14 maggio, nel "premier time" alla Camera, Giorgia Meloni affronta temi caldi come il green deal e le recenti tensioni con la Germania. Tra i punti chiave del dibattito ci sono anche la questione mediorientale, gli sviluppi in Gaza e il disagio giovanile, in un contesto di sfide complesse e incertezze politiche.

Alla Camera, dalle 16 di oggi, mercoledì 14 maggio, Giorgia Meloni risponde nel contesto del question time, ribattezzato "premier time". Al centro del dibattito la questione mediorientale, le ultime mosse di Israele a Gaza. Dunque la riforma del green deal, il disagio giovanile e una molteplicità di altri temi. LA POSIZIONE SU ISRAELE Tra i punti più attesi, quello relativo alla terza interrogazione, ossia la posizione del governo italiano su Gaza e Israele. "Non condividiamo le recenti proposte del governo israeliano e non abbiamo mancato di dirlo ai nostri interlocutori, consapevoli come siamo, però, che non è stato Israele a iniziare le ostilità", ha replicato la leader di FdI. E ancora: "In questi mesi a più riprese ho sentito il primo ministro Netanyahu, sono state conversazioni spesso difficili in cui ho sempre richiamato l'urgenza di trovare una strada per terminare le ostilità e rispettare il diritto internazionale e il diritto internazionale umanitario. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Premier time, Giorgia Meloni: bordate a Green Deal e Germania

