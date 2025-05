Premier Time Conte si alza e chiede silenzio per Gaza | Meloni e centrodestra seduti

Durante un acceso dibattito in Aula, Giuseppe Conte si alza e chiede un momento di silenzio per le vittime della strage a Gaza. Rivolgendosi ai colleghi, invita all'unità in questa condanna, sottolineando l'importanza di superare le divisioni politiche. I membri del governo, compresa la premier Giorgia Meloni, restano seduti, simbolo di tensioni politiche in atto.

Conte in Aula si alza e chiede silenzio per Gaza, Meloni e la maggioranza restano seduti

Premier Time, Conte si alza e chiede silenzio per Gaza: Meloni e c.destra seduti

PREMIER TIME: SCONTRO

