Preghiera della sera 14 Maggio 2025 | Aiutami ad essere tra i Tuoi eletti

Preghiera della sera del 14 maggio 2025: "Aiutami ad essere tra i tuoi eletti". Questo mercoledì, mentre riflettiamo sulla giornata trascorsa, rivolgiamo la nostra supplica a San Giuseppe. Affidiamo a lui desideri, aspirazioni e speranze, affinché guidino i nostri sogni e possano avverarsi nella luce della sua benedizione.

"Aiutami ad essere tra i tuoi eletti". È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Oggi 14 maggio: San Mattia, il dodicesimo apostolo scelto dopo il tradimento

Riporta lalucedimaria.it: Per ricomporre il collegio apostolico dopo il tradimento di Giuda fu scelto san Mattia, nel periodo successivo all' Ascensione di Gesù.

San Mattia, oggi 14 maggio 2025/ “Dono di Dio”, apostolo dopo la morte di Giuda

Secondo ilsussidiario.net: Il 14 maggio 2025 si ricorda l'ultimo Apostolo: San Mattia fu scelto con un sorteggio per seguire il caso che voleva dire la volontà di Dio.

