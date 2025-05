Preghiera del mattino del 14 Maggio 2025 | Guardami Signore

Oggi, 14 maggio 2025, nel Mercoledì dedicato a San Giuseppe, rivolgiamo la nostra preghiera al Signore. San Giuseppe, custode di Gesù, ispiraci a riconoscerLo nel volto dei più bisognosi e a vivere con amore e compassione. Offriamo questa giornata con fiducia, chiedendo la tua guida per seguire l'esempio di umiltà e dedizione.

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano. L'articolo Preghiera del mattino del 14 Maggio 2025: “Guardami Signore” proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 14 Maggio 2025: “Guardami Signore”

Le notizie più recenti da fonti esterne

San Mattia, oggi 14 maggio 2025/ “Dono di Dio”, apostolo dopo la morte di Giuda

Si legge su ilsussidiario.net: Il 14 maggio 2025 si ricorda l'ultimo Apostolo: San Mattia fu scelto con un sorteggio per seguire il caso che voleva dire la volontà di Dio.

L'oroscopo di mercoledì 14 maggio, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani

Come scrive msn.com: Quali sono i segni fortunati del giorno? Mantra per il segno del Leone. Le stelle parlano di amore e lavoro per i segni e non solo. Nelle pagine seguenti troverete l'oroscopo di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Federica Panicucci sotto choc a Mattino 5, non può credere a quello che ha visto

La mattina del 7 gennaio a Mattino 5 Federica Panicucci ha parlato di uno dei temi più clamorosi delle ultime ore.